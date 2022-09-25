الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
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عليك أن تدرس خطواتك بدقة.. الشاباك يحذر رئيس حماس في غزة

منذ 24 دقيقة
يحيى السنوار

يحيى السنوار

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حذر رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، من مواصلة التحريض على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية، والتي تشهد تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

ووجه رئيس الشاباك رسالة إلى رئيس حماس بغزة يحيى السنوار قائلاً: “يجب على أن تدرس خطواتك بدقة وأن تختار بين ترميم غزة وبين المقاومة”.

وأضاف رونين وفق ما نقل نير دفوري المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية :” لن نسمح بأن يواصل التحريض على العمليات وفي المقابل تحسين وضع السكان في غزة”.

وتابع:” في حال عدم توقف حماس عن التحريض في الضفة لتنفيذ عمليات فلربما تبدأ إسرائيل بالعمل في غزة أيضاً”.

تأتي تلك الرسائل في ظل تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، والتوقعات بتفجر الأوضاع عشية الأعياد اليهودية ردا على اقتحامات المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، بدء رفع حالة التأهب الأمني الى أعلى مستوى لتستمر حتى انتهاء فترة الاعياد اليهودية في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، إنه “سيتم نشر الالاف من أفراد ومتطوعي الشرطة الإسرائيلية في القدس وفي الحواجز على امتداد خط التماس واماكن الترفيه والكنس وغيرها من الاماكن المكتظة بهدف الحفاظ على النظام العام والامن”.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بثلاث كتائب خاصة في محيط نابلس والخليل.

ولفتت إلى أن “الجيش الإسرائيلي فرض طوقا امنيا شاملا على الضفة خلال فترة الاعياد اليهودية، وكذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة “.

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