علي لاريجاني: مسار المفاوضات مع أمريكا لم يُغلق بعد

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد.

وأضاف لاريجاني في منشور على منصة إكس “نحن نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية. لكنهم يُمهدون طريقا لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي”.

وفي سياقٍ منفصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% كما كان منصوصا عليه في اتفاق عام 2015، في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وفي تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية نشرت أمس الاثنين: “شدد بقائي على أن بلاده لن تقبل المطالب غير القانونية المتعلقة ببرنامجها النووي”.

وحول قرار الترويكا الأوروبية -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- في الاتفاق النووي لعام 2015، تفعيل آلية “سناب باك” التي قد تعيد فرض عقوبات أممية على إيران، قال بقائي إن الأوروبيين يفعلون ما أمرهم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق تعبيره، وحذر من أن “دور الأوروبيين سيتراجع إذا ما استمروا بلعب دور وكلاء الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وقال بقائي مشيرا إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي: “بطريقة ما، تغاضت جميع الدول الأوروبية عما فعلته إسرائيل، ومن المرجح جدا أنها زودت النظام الإسرائيلي بمعلومات”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي أعده البرلمان الإيراني، الذي ينص على انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال إعادة فرض عقوبات أممية، أوضح بقائي أن الحكومة لا يمكنها دستوريا منع تنفيذ هذا القانون، وأن اتخاذ قرار الانسحاب يعود إلى البرلمان.