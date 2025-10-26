الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
عمال بوينج يواصلون الإضراب بعد رفضهم آخر عرض للشركة

منذ 44 دقيقة
شعار شركة بوينج

واصل عمال شركة بوينج ديفينس في منطقة سانت لويس الأمريكية إضرابهم، بعد أن رفضوا اليوم الأحد أحدث عروض الشركة المتعلقة بالعقود، ليصل الإضراب أسبوعه الثالث عشر، مما أدى إلى تأخير تسليم طائرات مقاتلة وبرامج أخرى.

وذكر قادة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء بالمنطقة 837 أن الشركة لم تلب احتياجات نحو 3200 عضو من الأعضاء المضربين. وقال برايان برايانت، رئيس الرابطة: “تزعم بوينج أنها استمعت إلى موظفيها، لكن تصويت اليوم يثبت العكس… لا تزال إدارة الشركة تُهين الأشخاص الذين يصنعون أكثر الطائرات العسكرية تطوراً في العالم”.

ويشمل أحدث عرض للشركة عقداً مدته خمس سنوات، مشابه إلى حد كبير للعروض السابقة التي رفضها العمال. وأوضح دان جيليان، نائب رئيس بوينج، أن تمويل الزيادات في العرض الجديد يتطلب بعض التنازلات، بما في ذلك تخفيض زيادة الأجر لكل ساعة فيما يتعلق بالحضور وبعض نوبات العمل.

يُذكر أن الإضراب، الذي بدأ في الرابع من أغسطس، أدى إلى تأخير تسليم طائرات إف-15إي.إكس إلى سلاح الجو الأمريكي، وفقاً لتصريحات الجنرال كينيث ويلسباخ أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

    المصدر :
  • رويترز

