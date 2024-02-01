عمدة شيكاغو يصوت لصالح وقف إطلاق النار في غزة

حسم رئيس بلدية شيكاغو، براندون جونسون قرارا لصالح وقف إطلاق النار في غزة يوم أمس اﻷربعاء.

وأدلى عمدة شيكاغو، براندون جونسون، بصوت حاسم يوم أمس الأربعاء لصالح قرار مجلس المدينة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة، وهو القرار المثير للجدل الذي أعقب مناشدات العديد من قادة النقابات العمالية والقس جيسي جاكسون.

وبذلك جعل براندون شيكاغو تصبح أكبر مدينة في أمريكا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكسر براندون التعادل لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة بعدما أفرز التصويت تقاربا يقف على 23 صوتا لكلا المعسكرين.

وقالت عضوة المجلس روسانا رودريجيز سانشيز: “نحن كمسؤولين منتخبين لدينا القدرة على إنقاذ الأرواح من خلال الارتقاء بالمطلب الذي يتقاسمه الكثيرون الآن. أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ”.

ويأتي التصويت بعد ساعات من المناقشات الساخنة، كما استدعى الأمر إخلاء غرف المجلس الرئيسية على ضوء احتجاجات الجمهور الغاضبة.

ويشار إلى أن القرار الذي تم تمريره يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

ودفعت ديبرا سيلفرشتاين وريموند لوبيز من أجل التوصل إلى قرار بديل يدعو فقط إلى إطلاق سراح الرهائن دون الموافقة على وقف إطلاق النار.

وقالت ألدز. نيكول لي، التي قررت التصويت بنعم على الرغم من عدم وصول بعض العبارات التي أوصت بها إلى النسخة النهائية: “أعتقد أن السلام الدائم يبدأ بوقف إطلاق النار”. من تحت الأنقاض… غريزتي هي المساعدة”.

كما أكد العمدة جونسون، دعمه لقرار وقف إطلاق النار، وقال؛ “على سلطة المجلس في إنقاذ الأرواح والبقاء “على الجانب الصحيح من التاريخ”.

ويأتي التصويت على القرار بعد قرار اتخذه مجلس المدينة في أكتوبر/تشرين الأول، الذي أدان هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته حماس، والذي أثار انتقادات عامة وافتقر إلى الدعم بالإجماع.