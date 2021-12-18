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عمره عام واحد فقط.. أصغر مهاجر يقطع البحر من دون والديه!!

18 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2021 7:23 مساءً
قارب للمهاجرين في وسط البحر

قارب للمهاجرين في وسط البحر

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استطاع طفل يبلغ عاما واحدا/ بالقيام منفرداً برحلة عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر، بعد أن أرسله والداه إلى جزيرة لامبيدوسا، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيطالية.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أن عناصر الإنقاذ عثروا على الطفل الذي يبلغ بالكاد عاما، بين 70 رجلا في قارب رسا في جزيرة صقلية الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن نحو 500 مهاجر وصلوا ضمن سبع رحلات منفصلة إلى الجزيرة الصغيرة في اليومين الماضيين.

وتابعت “لقد عبر المتوسط حتى قبل أن يتعلم المشي. لقد واجه الأمواج بمفرده”، مؤكدة أن الطفل “أصغر من أن يكشف عن اسمه وقصته”.

لم يعرف المهاجرون الآخرون هوية الطفل لكن يُزعم أن والديه توسلا إليهم لضمان سلامته أثناء العبور، ربما لأنهم لم يتمكنا من مرافقته، بحسب الصحيفة.

ومن بين المهاجرين الجدد الآخرين فتى في الرابعة عشرة توفيت والدته أثناء محاولة إنقاذ قبالة الجزيرة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر “كانت على متن قارب مع 25 شخصا بينهم ابنها الذي شاهدها تغرق”.

وأضافت المنظمة أنها “خسارة جديدة كان يمكن تفاديها عند أبواب أوروبا، حياة جديدة زهقت بسبب سياسات الهجرة غير المسؤولة”.

ازداد عدد المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط انطلاقا من ليبيا أو تونس، بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة لقي حوالي 1340 شخصًا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ بداية العام.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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