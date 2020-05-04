عملة “بيتكوين” المشفرة تتراجع بواقع 127 دولاراً وسط توقعات متفائلة

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انخفضت قيمة عملة بيتكوين المشفرة بواقع 127 دولاراً، فيما أطلق أحد الخبراء الاقتصاديين توقعات متفائلة جداً بشأن مستقبل العملة في العام 2020 رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم باسره بسبب تفشي وباء كورونا المستجد – كوفيد ١٩.

وجرى تداول عملة “بيتكوين”، بحلول الساعة 16:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، عند مستوى 8830 دولار للبيتكوين، بانخفاض نسبته 1.05% (127 دولارا) عن مستوى الإغلاق السابق.

واخترقت قبل أيام العملة مستوى الـ9000 دولار، وجاء ذلك مع ارتفاع البورصة الأمريكية بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وعن مستقبل العملة في 2020، قال توم لي مؤسس شركة Fundstrat، إنه من المتوقع ارتفاع قيمة العملة بنحو ملحوظ خلال العام الجاري، وفقا لما نقلته مواقع متخصصة في متابعة سوق العملات الرقمية.

وأشار الخبير إلى أنه من المتوقع صعود قيمة عملة “بيتكوين” في 2020 بنسبة 93% إلى 17000 دولار.

وهذا ليس التوقع المتفائل للـ”بيتكوين” للعام الجاري، ففي مطلع العام الجاري قال لي، إن 2020 سيكون عاما رائعا لعملة “بيتكوين”، لكن منذ ذلك الوقت تغير وضع الاقتصاد العالمي، إذ أن أزمة كورونا هزته وسط مخاوف أن يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود هي الأشد منذ عقود.