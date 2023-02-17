عمليات البحث عن احياء مستمرة.. إنقاذ شخصين في هطاي

الى هذه الساعة لاتزال عمليات الانقاذ مستمرة في تركيا، على الرغم من مرور اكثر من 10 ايام على الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين 6\2\2023، ورغم تراجع الآمال في العثور على احياء الا ان عمليات الإنقاذ وانتشال أحياء لا تزال تحدث.

فقد تمكنت فرق الإغاثة ليل الخميس الجمعة من انتشال شخصين على قيد الحياة، في هطاي

وتبين أن الرجلين يدعيان محمد علي شاكر أوغلو، ومصطفى أفجي، وقد سحبا من تحت أنقاض أحد المباني في هطاي، بعد مرور 261 ساعة من الكارثة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

أتى ذلك، بعد أن انتشلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط البلاد، أمس الخميس 16\2\2023، إثر 248 ساعة من وقوع الزلزال.

ويعد انتشال أحياء بعد أكثر من 5 أو 6 أيام من أي زلزال أمر غير عادي بالنسبة للعديد من الخبراء.

فقد أكد أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطبي التركية سابقا أن بوسع من هم تحت الأنقاض البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمدة تصل إلى خمسة أيام، لكنه اعتبر أن “أي شيء يتجاوز خمسة أيام يعد من المعجزات”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

إلا أن بعض العالقين قد يتمكنون من الصمود لأكثر من أسبوع، في حال توفر لهم القليل من الماء، ولم يتعرضوا لإصابات خطيرة، أو نزيف ما، أو حتى البرد ونقص الأوكسيجين.

يشار إلى أن عدد القتلى ارتفع الخميس إلى أكثر من 41 ألفاً، وذلك مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين. فقد أعلن مسؤولون ومسعفون أن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا وحدها، و3688 في سوريا جراء الزلزال المدمّر، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.