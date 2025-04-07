عمليات بيع مكثفة لسندات عدد من الأسواق الواعدة

شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق الواعدة عمليات بيع مكثفة الاثنين، إذ لم تظهر أي مؤشرات على اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن خطط الرسوم الجمركية الشاملة.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات طويلة الأجل المقومة بالدولار لباكستان انخفضت أكثر من 13 سنتا وتراجعت سندات سريلانكا بأكثر من ستة سنتات في حين هبطت سندات مصر وأنجولا وكينيا بأكثر من أربعة سنتات.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي اليوناني ستورناراس يانيس لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت الاثنين إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بما يتراوح بين 0.5 ونقطة مئوية واحدة.

وتأتي تعليقات ستورناراس في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على مجموعة أولية من الإجراءات المضادة محددة الهدف على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار في الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول الاتحاد 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات كما فرض رسوما مضادة 20 بالمئة تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبا.

وفي مقابلة مع الصحيفة، حذر ستورناراس من أن الحرب التجارية العالمية الوشيكة قد تؤدي إلى “صدمة طلب سلبية” قوية في منطقة اليورو وهو ما قد يؤثر بشدة على النمو الاقتصادي في أوروبا.

وأضاف للصحيفة “أي تأثير سلبي ملحوظ على النمو قد يؤدي إلى أنشطة أضعف كثيرا من المتوقع وهو أمر قد يجر التضخم إلى ما دون أهدافنا”.

وقدر البنك المركزي الأوروبي أن فرض رسوم جمركية أمريكية شاملة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من أوروبا سيخفض نمو منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية في السنة الأولى. أما الرسوم الجمركية المضادة التي يعترم الاتحاد الأوروبي فرضها على الولايات المتحدة فسترفع هذا الانخفاض إلى نصف نقطة مئوية.

ونقلت الصحيفة عن ستورناراس القول إن بعض الخطوات الأمريكية جاءت “أسوأ من المتوقع” مما أدى إلى درجة “غير مسبوقة” من “عدم اليقين في السياسة العالمية”.