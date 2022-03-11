عمليات متفرّقة.. مقتل 8 عناصر من داعش في العراق

أسفرت مجموعة من العمليات العسكرية في العراق عن مقتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش، وفق ما أفادت به السلطات الأمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه “وفقاَ لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة الشرطة من قتل أحد عناصر تنظيم داعش في عملية استباقية بمحافظة كركوك”، مشيرةً الى أن “العملية نُفذت بعد نصب كمين محكم للعنصر الداعشي ومحاصرته في منطقة جبال ماما ضمن قاطع عمليات كركوك”، وأن “الإرهابي كانت بحوزته بندقيتين M16 وبندقية كلاشنكوف، وحزام ناسف، و9 مخازن بندقية مختلفة الانواع، وملابس عسكرية”.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع بأن مقاتلات الجيش العراقي، قتلت 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في سامراء.

ولفتت الوزارة في بيان، الى أن “طيران الجيش تمكن من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية”، مضيفا أن “هذا حدث أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء”.

وفي وقت سابق، نفذ الطيران العراقي أيضا، غارتين جويتين، استهدفتا وكراً للإرهابيين في سلسلة جبال “ماما” التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن “العملية أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين”، مبينة أن “الضربات المتوالية التي توجه للعناصر الإرهابية كان لها الأثر في تحجيم تواجد هذه العصابات”.