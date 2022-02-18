عملية إجلاء سكان... جمهورية دونيتسك قد بدأت

في آخر الأخبار العالمية حول الحرب الروسية والأوكرانية وفي آخر الأخبار أفادت أن عملية إجلاء سكان الجمهورية دونيتسك الشعبية, قد بدأت وذلك بسبب الوضع في دونتاس بحيث أفاد مراسل وكالة ” سبوتنك”

وفي وقت سابق، تقد م تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.

وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على “تليغرام”، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للإستيلاء على دونباس بالقوة.

وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة “سبوتنيك”، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.

وصرح ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.

صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، معربةً عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس







