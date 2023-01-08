عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا استعادت 50 أسيرا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس، الأحد، في صفقة رحب بها الطرفان رغم تواصل القتال بينهما في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجنود الروس الخمسين المفرج عنهم سيُنقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا.

وأفادت الوزارة في بيان “في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت في أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”.

وأكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته.

وكتب أندري يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني على تويتر “صفقة أخرى ناجحة لتبادل أسرى الحرب. عاد 50 جنديا أوكرانيا”.

وأضاف “وسيستمر الأمر. يجب أن نعيد جميع أفرادنا إلى الوطن، ونحن نعمل على ذلك”.

ونشر يرماك صورا للجنود الأوكرانيين المفرج عنهم وهم يحملون أكياس طعام بالقرب من حافلة كانوا على وشك ركوبها، إضافة إلى مقطع مصور لهم وهم يرددون النشيد الوطني الأوكراني بمجرد انطلاق الحافلة.