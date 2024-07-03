عملية طعن في كرمئيل: إصابة جنديين إسرائيليين ومنفذ العملية من قرية عربية قريبة

أفادت التقارير الإسرائيلية بإصابة جنديين في عملية طعن وقعت في مجمع تجاري بمدينة كرمئيل في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، أحدهما في حالة حرجة والآخر حالته خطيرة.

وفي التفاصيل، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية طعن وقعت اليوم في مجمع تجاري بمدينة كرمئيل بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وفقًا للاذاعة الإسرائيلية، فإن المصابين هما جنديان، أحدهما في حالة حرجة للغاية. وقد قامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق مداخل المجمع ومنعت حركة الدخول والخروج منه.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بتصفية منفذ العملية وتواصل عمليات البحث والتمشيط للتأكد من عدم وجود مشتبهين آخرين.

وأشارت القناة 12 إلى أن الشرطة والشاباك يحققان في العملية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخلفية قومية أم جنائية.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية لاحقًا أن الشرطة تعرفت على هوية منفذ العملية وبدأت التحقيق، لكنها منعت نشر التفاصيل.

وتوجهت الشرطة نحو إحدى القرى العربية القريبة من كرمئيل في منطقة الشاغور.

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأضاف قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية أن المنفذ وصل إلى المجمع سيرًا على الأقدام وليس بمركبة، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة التأهب في المنطقة.

وكانت تداولت وسائل الإعلام مشاهد من كاميرات المراقبة توثق لحظة تنفيذ عملية الطعن في المجمع التجاري بكرمئيل، مما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين. تظل التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المنفذ وتحديد أي مشتبهين آخرين قد يكون لهم صلة بالحادث.