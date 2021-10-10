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عملية طعن في نيويورك بسبب كمامة

10 - أكتوبر - 2021
متجر آبل في نيويورك

متجر آبل في نيويورك

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بتعرض حارس أمن في متجر لآبل في مدينة نيويورك إلى الطعن عقب خلاف مع زبون حول سياسة المتجر بضرورة ارتداء كمامة الوجه ضد فيروس كورونا قبل الدخول.

ونقلت “إي بي سي نيويورك” عن الشرطة أن حارس الأمن، 37، طلب من الزبون ارتداء كمامة للدخول للمتجر، قبل أن يتحول النقاش إلى عنف نتج عنه طعن الحارس عدة مرات.

وقالت المحققة، صوفيا ماسون، المتحدثة باسم مكتب نائب مفوض الإعلام، إن المشتبه فيه كان قد غادر مكان الحادث بالفعل وقت وصول الشرطة إلى المكان.

واسم المشتبه به غير معروف، وقالت ميسون إن الحارس أخبر الشرطة أنه “طعن مرة واحدة في ذراعه الأيسر ومرة في جبهته بسكين”.

وتطلب مدينة نيويورك من الزبائن اتباع إرشادات المتاجر إذا يطلب منهم ارتداء كمامات في الداخل، بغض النظر إن كانوا ملقحين أم لا، كما أجبر قرار ملزم آخر بدأ هذا الأسبوع، الآلاف من العاملين بالمستشفيات ودور رعاية المسنين على الحصول على التطعيم.

وتشهد دول كثيرة في العالم خلافات حول إجبارية وضع الكمامة، والشهر الماضي قتل موظف شاب في محطة بنزين في ألمانيا برصاص زبون غاضب طُلب منه وضع الكمامة.

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