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عملية عسكرية للتحالف ضد الحوثي.. السعودية خط أحمر

7 - مارس - 2021
آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 5:27 مساءً
طائرة تابعة للتحالف

طائرة تابعة للتحالف

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أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عملية عسكرية ضد قدرات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء ومدن أخرى.

وجاء إعلان التحالف عن العملية العسكرية التي بدأت بسلسلة غارات جوية في أعقاب ثلاث هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على مناطق مدنية في السعودية صباح اليوم.

وشدد التحالف على أن المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تستهدف قدرات ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى.

وتعهد بيان التحالف العربي بمحاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم أعلن التحالف العربي تدمير منظومة دفاع جوي من نوع “سام 6” تابعة لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن.

وخلال الفترة الماضية تنامت وتيرة استهداف الميليشيا الإرهابية لمدنيين في الداخل بالمحافظات المحررة، والخارج عبر مسيرات مفخخة توجه للأراضي السعودية.

ورغم الإدانات المتكررة للنهج الإرهابي للميليشيا المدعوة من إيران لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لمواجهتها.

واليوم حثت الإمارات المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم تجاه الاعتداءات المتكررة من الانقلابيين في اليمن على أمن السعودية.

وكان التحالف العربي قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد اعتراض 5 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران وكانت تستهدف الأعيان المدنية في السعودية قبل أن يعلن في وقت لاحق إسقاط 3 مسيرات ليعقبها الإعلان عن تدمير مسيرتين أخريين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10.

والسبت طالب اليمن بضرورة توفير دعم دولي جاد للضغط العسكري والسياسي على مليشيا الحوثي لإجبارها على الجنوح للسلام، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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