عملية نوعية للقسام شرق غزة.. قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

أكدت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مقتل وإصابة جنود عدد من الجنود الإسرائيليين شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة تلغرام: “تمكنا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح”.

وأضافت الكتائب أن “مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافاه 4 صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي التفاح”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة، ضمن الإبادة المتواصل على القطاع بدعم أمريكي.

وقال الجيش، في بيان عبر تلغرام: “بدأت قوات جيش الدفاع العمل في منطقة الدرج والتفاح في قطاع غزة وذلك بهدف تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية”.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.