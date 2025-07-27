عملية نوعية للمقاومة في خان يونس توقع قتيلاً و9 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

أفادت مواقع إسرائيلية، اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين على الأقل من وحدة الاستطلاع في الجيش الإسرائيلي، خلال ما وصفته بـ”حدث أمني” وقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى أن من بين المصابين قائد وحدة الاستطلاع، وقد جرى نقل جميع الجرحى إلى مستشفيات داخل إسرائيل لتلقي العلاج، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحدث أو خلفياته.

كما أكدت مواقع إسرائيلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من مقتل جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهما المدرعة في خان يونس، وذلك بحسب بيان رسمي للجيش الإسرائيلي صدر أمس السبت.

وكان الجيش قد أعلن أيضا وفاة جندي ثالث متأثرا بجروح أُصيب بها في وقت سابق من الأسبوع.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الانفجار الذي وقع السبت نجم عن عبوة ناسفة بدائية فجّرها مقاوم خرج من نفق، مستهدفا ناقلة جنود تابعة للكتيبة 51 في لواء جولاني.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس: “فقدنا ثلاثة من أبطالنا الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أمن دولتنا وعودة جميع رهائننا”.

وبهذه الخسائر، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 463 جنديا، وفق البيانات الرسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 204 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة حصدت أرواح عشرات الفلسطينيين، وسط تحذيرات أممية من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية.