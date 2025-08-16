السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
"عمل مع القاعدة وداعش".. اعتقال "إرهابي" بعملية مشتركة بين العراق والتحالف الدولي

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2025 7:56 مساءً
جنود من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

جنود من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

 أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم السبت أنه نفذ عملية ناجحة لاعتقال إرهابي عراقي بالتعاون مع قوات التحالف الدولي شمالي بغداد.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أنه نفذ مساء الأربعاء الماضي عملية إنزال جوي ناجح وبإسناد فني من مستشاري التحالف الدولي وتم إلقاء القبض على الإرهابي على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين في منطقة “سرهيد المطر” وبحوزته أسلحة وأجهزة اتصال ومواد أخرى.

وأوضح أن “العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وأن المعتقل هو أحد الأهداف الإرهابية المهمة ومطلوب للقوات الأمنية العراقية، كونه عمل في السابق مع عصابات القاعدة وبعدها عمل مع عصابات داعش الإرهابية ويجري حاليا التحقيق معه وفق السياقات المعتمدة تمهيدا لإحالته الى المحاكم المختصة” وفق البيان.

وأكد البيان أن “القوات الأمنية تسجل انتصارات متتالية في قتل والقبض على القيادات الإرهابية وعناصر داعش التي باتت تحت سيف الحق الذي بيد قواتنا الأمنية”.

