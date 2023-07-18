الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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عودة حركة المرور جزئيا على جسر القرم

منذ 8 دقائق
جسر القرم

جسر القرم

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين عبر قناته على تطبيق تيليجرام إن حركة المرور عادت جزئيا على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وكتب خوسنولين “عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على المسار أقصى اليمين”.

ومع هذا، تم تعليق رحلات العبارات في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالات روسية نقلا عن وزارة الطوارئ المدعومة من موسكو في شبه جزيرة القرم.

وكان انفجار في وقت مبكر أمس الاثنين قد دمر الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014. وقالت موسكو إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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