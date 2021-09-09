عودة حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح ناقلة حاويات

أعلنت هيئة قناة السويس، الخميس، عن استئناف حركة الملاحة في القناة، بعدما توقفت لنحو ساعتين، الخميس، إثر جنوح لإحدى الحاويات عند الكيلو 54.

وقال مصدر مسؤول في هيئة قناة السويس إن قاطرات الهيئة استطاعت تحريك ناقلة حاويات جنحت، وتم استئناف الحركة الملاحية .

وكانت ناقلة حاويات جنحت في المجرى الملاحي عند النقطة 54 لمدة ساعتين تقريبا، مما أسفر عن عرقلة حركة أربع سفن كانت قادمة من بورسعيد في اتجاه الجنوب إلى السويس.

ودفعت الهيئة بعدد من وحداتها البحرية، لسرعة تعويم السفينة الجانحة، واستئناف حركة الملاحة.

وفي مارس الماضي، جنحت سفينة الحاويات “إيفر غيفن” وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، أثناء رحلتها من الصين إلى روتردام في هولندا.

وتسبب جنوح السفينة بتعطل الملاحة في الاتجاهين، وتكدس أكثر من 400 سفينة على جانبي القناة المسؤولة عن أكثر من 10 في المئة من حركة التجارة العالمية.

وتم استئناف حركة الملاحة بعد أيام إثر نجاح عملية تعويم السفينة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا والتي كانت تحمل 224 ألف طن بمساهمة خبراء دوليين.