عودة حركة الملاحة في مطار عدن الدولي

أعلن مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري، استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار بعد أن توقفت الليلة الماضية بسبب مشكلات فنية طالت منظومة أضواء المدارج.

وحال خروج منظومة إضاءة مدرجات المطار يوم السبت دون وصول رحلات جوية قادمة من القاهرة ومومباي وعمان، والتي حولت مسارها إلى جيبوتي.

وقال العمري لوكالة “رويترز”، إن “منظومة إضاءة مدارج المطار أُصلحت بعد أن تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة لمدة 24 ساعة، مما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات”.

وأكد أن “الأمور عادت لطبيعتها وأصبح المطار قادرا على التعامل مع الرحلات الليلية الآتية والمغادرة”.

ويعد مطار عدن الدولي حاليا البوابة الرئيسية لليمن مع العالم الخارجي بجانب مطار سيئون بمحافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد الذي يعمل نهارا فقط.

وكانت وكالة “سبوتنيك” قد نقلت عن مصدر قوله إن منظومة إضاءة مدرجات المطار تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة، ما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات.

وأكد المصدر أن الفرق الهندسية والفنية تعمل جاهدة من أجل إصلاح الخلل وإعادة الأمور إلى وضعها السابق للتمكن من تشغيل الرحلات الليلية من وإلى المطار.

وعبر المصدر عن اعتذاره الشديد للمسافرين، متمنيا منهم تفهم الموقف الخارج عن إرادة مسؤولي المطار.