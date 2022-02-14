عودة سوريا... الى جامعة الدول العربية قريبة جداً

عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية, ستكون قريبة هذا ما أكده المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية محمود خليفة.

وحسب تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، قال خليفة إن هناك أفكاراً تم طرحها من أجل عودة سوريا, مشدداً: “عودة سوريا ستكون قريبة جدا”.

وقال: “مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يُلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي”، متمنياً أن تستقر وتزداد قوةً بتواجدها بين الأشقاء العرب”.

وكان موضوع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية قد بدأ يطرح في الاجتماعات العربية المشتركة منذ فترة.

وكانت قد علقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية, بها منذ بداية الاحتجاجات التي صاحبت “الربيع العربي” في عام 2011.

لكن بعض الدول بقيت اتصالاتها بدمشق قائمة وإن كانت على نطاق محدود، فيما تشهد الأجواء الآن انفتاحاً عربياً تجاه سوريا، خاصة بعد أن أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق 2018.