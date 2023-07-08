عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا برفقة زيلينسكي

اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العائد إلى بلاده من زيارة إلى تركيا، خمسة قادة من الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول أُجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل للأسرى في العام الماضي.

وجاء القادة، الذين يوصفون بالأبطال في أوكرانيا، في طليعة جهود الدفاع العام الماضي عن مدينة ماريوبول الساحلية، وهي أكبر مدينة استولت عليها روسيا خلال الغزو. وقُتل آلاف المدنيين داخل ماريوبول حينما حولت القوات الروسية المدينة إلى أنقاض خلال حصار استمر ثلاثة أشهر.

وأمرت كييف المدافعين الأوكرانيين، الذين ظلوا صامدين في أنفاق وملاجئ أسفل مصنع للصلب، بالاستسلام في نهاية المطاف في مايو أيار العام الماضي. وأطلقت موسكو سراح بعضهم في سبتمبر أيلول في تبادل للأسرى توسطت فيه أنقرة وتُلزم شروطه هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقال زيلينسكي الذي اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في إسطنبول لإجراء محادثات “سنعود إلى الوطن من تركيا وسنعيد أبطالنا إلى الوطن”.

وأضاف على تطبيق تيليجرام للتراسل “الجنود الأوكرانيون دينيس بروكوبينكو وسفياتوسلاف بالامار وسيرهي فولينسكي وأوليه خومينكو ودينيس شليها. سيكونون أخيرا مع أقاربهم”.

ولم يوضح زيلينسكي سبب السماح للقادة بالعودة إلى بلدهم الآن. ولم ترد دائرة الاتصالات التركية بعد على طلب للتعليق.