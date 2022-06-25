عيب تقني.. فيديو يرصد صاروخ روسي يُفجر منصة إطلاقه

رصدت الكاميرات مشهدا صادما، عندما عاد صاروخا روسيا مضاد للطائرات في إقليم دونباس، لينفجر بمنصة إطلاقة، نتيجة عيب تقني.

والتقط الفيديو في الساعات الأولى من صباح الجمعة عندما أطلقت القوات الروسية في مدينة ألشيفسك التي تبعد 88 كيلومترا جنوب مدينة سيفرودونيتسك الأوكرانية في إقليم لوهانسك، صاروخا لاعتراض طائرة أوكرانية قادمة، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو أعمدة دخان بيضاء في ليل مظلم، ناتجة عن إطلاق صواريخ من منصة أرضية، ثم انطلق صاروخ ثالث، حلق لثوان عدة، قبل أن يغير مساره 180 درجة ويسقط بشكل رأسي على منصة إطلاقه.

ولم يتبين نوع الصاروخ الذي ظهر في الفيديو، لكن تكلفة الصاروخ الواحد في منظومة إس-400 حوالي 300 مليون دولار.

وتكهن البعض أن يكون الصاروخ جزءا من منظومة “إس- 300” المضادة للطيران، والتي تديرها القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة لوهانسك التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

كما لم يتضح سبب الخلل الفني الذي أدى إلى وقوع الانفجار الضخم، وسط توقعات بحدوث هجوم إلكتروني أو تشويش من من طائرة أوكرانية مسيرّة.