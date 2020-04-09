عُمان: 38 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 457

أعلنت وزارة الصحة العُمانية على تويتر، اليوم الخميس، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات في السلطنة إلى 457.

وقال مركز الأخبار العماني الرسمي على تويتر، نقلاً عن وزير الصحة، إنه من الواضح أن انتشار فيروس كورونا في السلطنة في “تصاعد”.

وأضاف أن عدد المتعافين من كورونا في السلطنة بلغ 109.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.