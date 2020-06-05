غارات أمريكية على طالبان قرب الحدود مع إيران

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استهدفت غارات أميركية 25 مسلحا من طالبان، وهي الأولى منذ انتهاء وقف النار. وذكر مسؤول أميركي أن الغارة الثانية وقعت اليوم قرب الحدود مع إيران، واستهدفت الحركة في قندهار.

وأعلن مسؤول عسكري أميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة شنّت ضربتين جويتين استهدفتا حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين الحركة والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع.

وكتب المتحدث الأميركي سوني ليغيت في تغريدة أن الضربتين نُفذتا الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان. وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان “منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر”.