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غارات أميركية متواصلة على مواقع الحوثيين في أنحاء اليمن

منذ 13 ساعة
مقاتلات تنطلق لاستهداف مواقع الحوثي في اليمن - سنتكوم

مقاتلات تنطلق لاستهداف مواقع الحوثي في اليمن - سنتكوم

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شنت مقاتلات أميركية، فجر اليوم الأحد، غارات جوية جديدة على جزيرة يمنية في البحر الأحمر خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن الطيران الأميركي نفذ 5 غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غرب البلاد، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد، وسبق أن استهدفها الطيران الأميركي قبل أيام.

كما شن الطيران الحربي الأميركي، مساء السبت، غارات على مدينة صعدة (المعقل الرئيس لزعيم الجماعة) شمال اليمن.

وأفيد أن 7 غارات أميركية استهدفت صعدة، بينما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن 4 غارات استهدفت منطقة حفصين غرب مدينة صعدة.

وأشارت جماعة الحوثي إلى سقوط قتيلين و4 مصابين في الغارة الأميركية، مضيفةً أن الحصيلة لا تزال أولية.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام حوثية إن غارتين للطيران الأميركي استهدفتا منطقة كهلان شرق مدينة صعدة.

وفي هذا السياق أكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي، مساء السبت، أن الضربات ضد الحوثيين “مستمرة على مدار الساعة” ونشرت صوراً جديدة للعمليات ضد الجماعة.

من جهته، قال يحيى سريع، المتحدث باسم للحوثيين في بيان، إن قواتهم “اشتبكت لساعات مع عدد من القطع الحربية الأميركية، بينها حاملة الطائرات “ترومان”، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة”. وأضاف سريع أن قوات الحوثيين استهدفت في الوقت ذاته، سفينة الإمداد التابعة لحاملة الطائرات الأميركية “ترومان” بصاروخ باليستي.

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