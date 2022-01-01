الأحد 29 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 2 يناير 2022 |
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غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

منذ 18 ساعة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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شنت طائرات الجيش الإسرائيلي منتصف ليلة ثاني أيام العام الجديد، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في القطاع، بأنّ طائرات الاحتلال شنّت أكثر من  10 غارات على موقع “القادسية” التابع لفصائل المقاومة غربي خانيونس، فيما سمعت دوي الانفجارات العنيفة في أرجاء المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.

فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية نيران المضادات الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في سماء خانيونس.

وقبل ذلك بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر تنفيذ هجمات جوية في غزة ردا على سقوط صاروخين في البحر قبالة مدينة تل أبيب صباح اليوم.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: “قرر الجيش الإسرائيلي الرد على إطلاق الصواريخ قبالة شواطئ غوش دان بتل أبيب”.

وذكرت الهيئة أن “حركة حماس وجهت رسالة إلى إسرائيل من خلال مصر بأن إطلاق الصاروخين تم بالخطأ”.

وأشارت إلى أن “مصر سعت طوال نهار اليوم إلى محاولة إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعدم التصعيد وعدم جر الأمور إلى مواجهة عسكرية”.

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