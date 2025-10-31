غارات إسرائيلية جديدة على غزة خلال الليل في اختبار لوقف إطلاق النار

قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) “إن الجيش الإسرائيلي هاجم قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي مساء أمس الخميس، مما أسفر عن استشهاد شخصين”، في اختبار جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت (وفا) اليوم الجمعة إن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي، بينما استشهد آخر برصاص القوات الإسرائيلية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وذكرت الوكالة أن فلسطينيا ثالثا توفي متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق.

ويتعرض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، والذي لم يحسم قضايا شائكة مثل الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، للاختبار جراء اندلاع القتال من حين لآخر منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ردت إسرائيل على مقتل أحد جنودها بقصف قالت سلطات الصحة في غزة إنه أسفر عن استشهاد 104 أشخاص.