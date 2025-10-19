غارات إسرائيلية على رفح بعد تبادل لإطلاق نار.. ونتنياهو يقيّم الوضع مع وزير الدفاع!

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو يهاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومن وصفتهم بالمسلحين، وكدت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقيّم الوضع الأمني في غزة مع وزير الدفاع ومسؤولين للرد على خرق وقف إطلاق النار.

من جهتها قالت القناة 14 الإسرائيلية إن سلاح الجو شنّ غارات على أهداف في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة ردا على ما أسمته خرق وقف إطلاق النار.

وأفادت القناة 14 بوقوع انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح.

أتت تلك الغارات مع اتهامات متبادلة بين إسرائيل حماس بخرق الهدنة.

كما جاءت الضربات فيما واصلت الجرافات عمليات الحفر في منطقة حمد بمدينة خان يونس جنوباً أيضاً، من أجل البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين وانتشالها نت تحت الردم والركام.

الخط الأصفر

بالتزامن، بدأ الجيش الإسرائيلي بترسيم ما يسمى بالخط الأصفر، الذي انسحبت إليه قواته منذ العاشر من أكتوبر الحالي، بموجب شروط وقف إطلاق النار الحالي في غزة بعلامات مادية.

فيما أظهرت صورة من غزة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد كتلا خرسانية مطلية باللون الأصفر وعلامات معدنية صفراء سيتم تثبيتها عليها، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أمر الجمعة بوضع العلامات المادية بحيث تكون حدود سيطرة الجيش في القطاع مرئية بوضوح. وأضاف أن هذه العلامات ستكون بمثابة تحذير “لعناصر حماس وسكان غزة بأن أي انتهاك أو محاولة لعبور الخط سيتم الرد عليها بالنيران”.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أتى ثمرة مفاوضات غير مباشرة لأيام عدة بين إسرائيل وحماس في مدينة شرم الشيخ، برعاية أميركية ومصرية وقطرية، فضلا عن مشاركة تركية، كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي، ونص على إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، فضلاً عن تسليم جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل أيضا سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم العشرات من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

كما نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع الفلسطيني، حتى حدود اتفق عليها، ودخول شاحنات الإغاثة إلى غزة، وفتح المعابر. إلا أن إسرائيل لم تقبل حتى الآن بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، مشترطة تسليم جثامين كافة الأسرى الإسرائيليين، علماً أن حماس سلمت حتى مساء السبت 12، فيما تبقى 16 تواصل البحث عن مكانهم في القطاع المدمر.