غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال المروحية، موقع بدر التابع للمقاومة، غرب مدينة غزة، فيما تم استهداف موقع للمقاومة في مخيم البريج، وسط القطاع.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرات حربية، أغارت على موقع لإنتاج السلاح تابع لحركة حماس وسط القطاع، كما أغارت على مجمع عسكري غرب غزة، “يستخدم لتخزين معدات قوات حماس البحرية”.

وأضاف المتحدث أن “حماس تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إطلاق المقاومة بغزة، لرشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

وأضاف: متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة.

هذه التطورات جاءت بعد يوم واحد من مجزرة إسرائيلية، ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، خلال اقتحامها للبلدة القديمة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين بينهم مسنان.