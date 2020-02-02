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غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، غارات على مواقع شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، في قطاع غزة، بأن المواقع التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية تقع في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

 

ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع إصابات، فيما لم يعقّب الجيش الإسرائيلي حول الغارات.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أصدره، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على “إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (السبت)”.

وأضاف إن من بين الأهداف “منشآت تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس (كتائب القسام) وفيها مبنى يستعمل كغرفة عمليات عسكرية”.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

المصدر الأناضول
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