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غارات إسرائيلية على مواقع جنوب العاصمة السورية دمشق

منذ 22 ساعة
غارات إسرائيلية على دمشق (أرشيفية)

غارات إسرائيلية على دمشق (أرشيفية)

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نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مسؤول عسكري قوله إن هجوما إسرائيليا استهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وقال المسؤول “في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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