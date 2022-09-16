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غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مطار دمشق الدولي

منذ 9 ثواني
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

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هزت العاصمة السورية دمشق (السبت 17-9-2022) انفجارات قوية، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في مزارع الغسولة قرب مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة السيدة زينب ومنطقة الكسوة في ريف دمشق تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران، وفقاً لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد فقد تزامن القصف الإسرائيلي مع محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة الجنوبية.

من جهتها، أكدت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن إسرائيل شنت هجوما في ساعة مبكرة من فجر السبت على محيط العاصمة السورية دمشق.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية ردت على هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

ولم ترد تفاصيل فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

يذكر أن الاستهداف الاسرائيلي هو الـ 25 للأراضي السورية خلال العام 2022.

وفي 6 أيلول، استهدفت إسرائيل مطار حلب الدولي ومحيطه، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة لنحو 72 ساعة، ومقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجراح.

 

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