غارات إسرائيليّة مكثّفة على غزة.. وصفارات الإنذار تدوّي في مستوطنات الغلاف

تجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة منذ الصباح الباكر اليوم، مع سماع دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على حدود القطاع، فيما دوت صفارات الإنذار في أسدود وبلدات غلاف غزة، بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي.

وقد أفادت “العربية” في هذا الإطار، بإصابة مباشرة لمبنى في مستوطنة سديروت في القصف الصاروخي الأخير من غزة، مما ادى إلى اندلاع حريق.

من جانبه، قال المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه على “تليغرام”، اليوم، إنّ شهداء وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة.

في وقت تشنّ إسرائيل قصفًا مكثفًا على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة 2329 فلسطينيًا في غزة، وإصابة نحو 10 آلاف منذ بدء التصعيد في صباح يوم 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما قُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضًا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصًا، وفق مسؤولين إسرائيليين. ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 7 قتلى جدد بصفوفه ليصل الإجمالي إلى 286.

هذا وقال تلفزيون “آي 24 نيوز” الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه تم إطلاق 1039 صاروخًا من قطاع غزة على مدينة عسقلان في جنوب “إسرائيل”، منذ بداية الحرب مع حركة حماس. وأضاف أن 173 صاروخًا سقط داخل حدود المدينة.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، توجيه ضربات بمئات الصواريخ صوب مدينة عسقلان، وهددت بأنّه “إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال أمس السبت، إنه يستعد لتنفيذ هجوم جوي وبحري وبري شامل على غزة، فيما تفاقمت معاناة المدنيين في صراع دخل أسبوعه الثاني. وانقضت صباح أمس مهلة أعطاها الجيش الإسرائيلي لأكثر من مليون فلسطيني بمغادرة النصف الشمالي من القطاع والاتجاه جنوبًا.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة “سي إن إن”، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستبدأ “عمليات عسكرية كبيرة” في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع. وأضاف المتحدث جوناثان كونريكوس: “رسالتنا لأهل غزة هي خذوا أمتعتكم واتجهوا جنوبا ولا تقعوا في الفخ الذي تنصبه لكم حماس”.

وكانت مصادر طبية ذكرت أن 14 شخصًا قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل غرب رفح جنوب القطاع، فضلًا عن إصابة العشرات الذين تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية حي الشجاعية والبريج.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل.