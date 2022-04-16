غارات جوية روسية تستهدف مدينتي كييف ولفيف

مع قرب دخول الحرب الروسية على أوكرانيا، شهرها الثالث، دوّت انفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة لفيف بغرب البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية.

وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

ولم يصدر تأكيد رسمي للانفجارات، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

معركة ماريوبول

وفي السياق، كشفت أوكرانيا أنها تحاول كسر الحصار الذي ضربته القوات الروسية حول ماريوبول مع احتدام القتال حول مصنع إيليتش لتصنيع الصلب في المدينة.

وذكرت روسيا أنها قصفت أثناء الليل ما قالت إنه مصنع في كييف كان يُصنع ويصلح الصواريخ المضادة للسفن، انتقاما فيما يبدو لغرق الطراد الصاروخي موسكفا أكبر سفينة حربية في أسطول البحر الأسود الروسي الخميس.

كذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولسكندر موتوزيانيك أن “الوضع في ماريوبول صعب وعصيب. القتال يدور حاليا. الجيش الروسي يستدعي باستمرار وحدات إضافية لاقتحام المدينة”.

وأشار موتوزيانيك إلى أن روسيا استخدمت قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة ماريوبول، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب في 24 فبراير، لافتا إلى أن قوات روسية تركز جهودها في أماكن أخرى للسيطرة على مدينتي روبيجني وبوباسنا في شرق أوكرانيا.