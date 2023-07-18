غارات جوية روسية على جنوب أوكرانيا وشرقها

قال سلاح الجو الأوكراني في وقت مبكر، الثلاثاء، إن روسيا شنت هجمات جوية خلال الليل على جنوب أوكرانيا وشرقها باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية.

وأضاف سلاح الجو عبر تطبيق تيليجرام أن ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيرة الروسية.

وقال إن روسيا قد تكون تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصفة مستقلة من التقارير.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا إن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد هجمات بطائرات مسيرة روسية.

هجوم مضاد

وشنت كييف الشهر الماضي، هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا وأخذ زمام المبادرة في الغزو الروسي الشامل الذي دخل الآن شهره السابع عشر.

وحققت كييف مكاسب متزايدة في أجزاء من الشرق والجنوب منذ شن هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن العملية “لا تحقق نجاحا”، وإن محاولات اختراق الدفاعات الروسية باءت بالفشل.