غارات على مركز للطائرات المسيرة تابع للميليشيات الإيرانية وسط سوريا

وقعت مساء اليوم سلسلة انفجارات عنيفة في وسط سورية و في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود العراقية السورية.

ورجحت مصادر متابعة أن تكون هذه الانفجارات نتيجة ضربات إسرائيلية على عدة مواقع، فيما أعلنت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن المضادات الأرضية التابعة للنظام حاولت التصدي للغارات هذا المساء.

بدوره أكد مدير المرصد السوري أن انفجارات أيضاً دوت في مطار التيفور العسكري وسط سورية الذي يتواجد فيه مركزًا للتدريب على الطائرات المسيرة يتبع للميليشيات الإيرانية.

مضيفاً أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المواقع في وسط سورية عبر تحليقها في أجواء التنف في البادية السورية

فيما أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري بالمنطقة الوسطى وأسقطت معظمها، وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إصابة 6 جنود سوريين جراء الغارات على موقع التيفور العسكري.

وفي الـ28 من سبتمبر/أيلول المنصرم، كان المرصد قد أفاد باستهداف جوي من قبل طيران حربي مجهول الهوية، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت الميليشيا التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيا في المنطقة.

وتسبب الاستهداف وشظايا الصواريخ حينها بإصابة 12 شخصا على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.