غارات فرنسية تودي بحياة 6 شبان في مالي

قُتل ستّة شبّان في شمال شرق مالي أمس الخميس في غارة جويّة شنّتها قوة برخان الفرنسية التي أكّدت أنّها استهدفت جهاديين، في حين قال أعيان محليّون إنّ القتلى هم مجرّد شبّان عاديون، غالبيتهم قاصرون، كانوا في البريّة يصطادون طرائد حين قُتلوا.

وهذه هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي تؤدّي فيها غارة جويّة فرنسية إلى سقوط قتلى يؤكّد الجيش الفرنسي أنّهم جهاديون بينما يقول أعيان محليّون إنّهم مدنيون.

وقال محمد الصالح أحمد رئيس بلدية تالاتايي الواقعة بين مدينتي غاو وميناكا، لوكالة فرانس برس إنّ القتلى هم ستّة من شبّان البلدة قتلوا في غارة جوية الخميس ودفنوا في اليوم نفسه.

وأضاف “كانوا مجموعة شباب، بينهم قاصرون، قرروا قضاء النهار خارج تالاتاي على متن ثلاث دراجات نارية ومسلّحين ببندقية صيد ليطلقوا النار على الأرانب وطيور الحجل”.

وأوضح رئيس البلدية أنّ أربعة من القتلى هم دون 16 عاماً والباقيين عمرهما 18 و20 عاماً.

وأضاف “أفاد شهود عيان بوقوع انفجارات وأكّدوا أنّهم رأوا طائرات في الجو. من المستحيل معرفة ما إذا كانت طائرات فرنسية أم لا”.

وتابع “بعد ذلك، عندما انتشر الخبر في البلدة، تقرّر إرسال أشخاص وسيارة إلى الموقع لانتشال الجثث الستّ التي دُفنت في مقبرة تالاتاي”.

بالمقابل نشرت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين مساء الخميس بياناً أوردت فيه رواية مختلفة تماماً لما بدا أنّه الحدث نفسه، إذ إنّ البيان تحدّث عن تنفيذ غارة جوية في نفس الزمان والمكان، أي قرابة الظهر وعلى بُعد 60 كلم شمال إينديليماني.

وقالت برخان في بيانها إنّها “بعد مرحلة استطلاع وتحقّق أتاحت تحديد وجود جماعة إرهابية مسلّحة وتجمّعها، شنّت ضربة جوية لتحييد” هذه المجموعة.

ولم يحدّد البيان عدد القتلى الذين حصدتهم الغارة، مكتفياً بالقول إنّها أسفرت عن “تدمير ثلاث دراجات نارية”.