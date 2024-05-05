غارات مكثفة على قطاع غزة والمقاومة تجدد قصف "نتساريم"

مشاهد من الدمار في غزة

شهد قطاع غزة في الساعات الماضية قصفا إسرائيليا مكثفا على مدينة غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس، في وقت استمرت فيه فصائل المقاومة في تصديها للاحتلال، كما قصفت مجددا محور نتساريم.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة استهدفت منازل المدنيين ومناطق زراعية خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد أم وطفليها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي شمال غزة، استشهد 5 فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الصفطاوي.

وقال مراسل الجزيرة إن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمالي مخيم النصيرات وقرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية غارة أخرى على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلا لعائلة بهلول.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت بغارة جوية منزلا لعائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت أرضا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارة أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح وسط القطاع أيضا.

مجازر مستمرة

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أنه بهذه الحصيلة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 34 ألفا و654 شهيدا و77 ألفا و908 مصابين.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن قبل أيام أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض بنايات مدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومنذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تستمر إسرائيل في ارتكاب المجازر بحق المدنيين رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب مجازر جماعية، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار.

قصف نتساريم

ميدانيا، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت ثكنة عسكرية في محور نتساريم بقذائف الهاون.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق قصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة نيريم في غلاف غزة برشقة صاروخية، كما أعلنت استهداف قوات العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

من جانبها، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطعا مصورا تضمن مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها تجمعا لجنود الاحتلال على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة.

وكثفت فصائل المقاومة خلال الأيام الماضية قصفها محور نتساريم الذي يربط شرق قطاع غزة بغربه، والذي له أهمية كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عدة، أبرزها فصله شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، وهو ما يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتقسيم القطاع.

وخلال المعارك المستمرة يتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت أن 5 مروحيات أسهمت في إجلاء عدد من الجنود الإسرائيليين جرحوا في معارك قطاع غزة إلى مستشفيات مختلفة.