الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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غازبروم الروسية: لم نستلم توربينا لنورد ستريم 1 واللوم على سيمنس!

منذ 52 دقيقة
شركة غازبروم الروسية

شركة غازبروم الروسية

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قال مسؤول كبير بشركة غازبروم الأربعاء إن عملاق الغاز الروسي ما زال ينتظر أن تعيد سيمنس إنريجي توربينا لخط الأنابيب نورد ستريم 1، ملقيا باللوم في التأجيل على الشركة الألمانية.

من جانبها، قالت سيمنس إنريجي إن غازبروم هي المسؤولة عن تقديم وثائق الجمارك المطلوبة لإعادة التوربين بعد أن أُجريت له صيانة في كندا.

وأشارت روسيا إلى مشكلات التوربين كسبب لخفض إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى 20 بالمئة فقط من طاقته الاستيعابية اعتبارا من اليوم.

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بالابتزاز في الطاقة، وهو ما تنفيه موسكو، وسط سجال بين الجانبين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأبلغ فيتالي ماركيلوف نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم قناة روسيا 24 التلفزيونية “كنا نعول على استلام محرك بعد إصلاحه من سيمنس (إنريجي) في موعد أقصاه مايو (أيار)، لكن حتى اليوم لم نحصل على هذا المحرك.”

وأضاف أن توربينات أخرى تحتاج لإصلاح لكن “سيمنس لا تقوم بالعمل المطلوب لحل هذه المشكلات.”

وكررت سيمنس إنريجي القول بأن عملية نقل التوربين يمكن أن تبدأ على الفور.

وأضافت “السلطات الألمانية زودت سيمنس إنريجي بكل الوثائق اللازمة لتصدير التوربين إلى روسيا. لكن ما ينقص هو وثائق الجمارك للاستيراد إلى روسيا. جازبروم، بصفتها العميل، مطلوب منها أن تقدم تلك الوثائق.”

    المصدر :
  • رويترز

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