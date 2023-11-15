غالات: العملية مستمرة ولن تتوقف حتى تكتمل المهمة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من شهر، لن تتوقف حتى تكتمل المهمة، على حد تعبيره.

ووجه الوزير الإسرائيلي كلامه لمبعوث البيت الأبيض بريت ماكغورك، وأخبره أن إسرائيل لن تنهي حملتها على غزة حتى يتم القضاء على حركة حماس، وإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع إلى ديارهم.

وقال لماكغورك، بحسب بيان لوزارة الدفاع، إن “دولة إسرائيل لن توقف عملياتها في غزة حتى تنجز قواتنا مهامها بتدمير حماس وإعادة رهائننا إلى عائلاتهم”، وفق ما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.

جاء في البيان أيضاً أن غالانت “ناقش وضع الرهائن بشكل مطول، وتبادل المعلومات الاستخبارية والتفاصيل حول وضع الأسرى لدى حماس، وكذلك الجهود المبذولة لإعادتهم”.

ويزور ماكغورك إسرائيل كجزء من جولة سريعة لدول المنطقة بهدف التوصل إلى اتفاق بوساطة أميركية يضمن إطلاق سراح حوالي 240 شخصاً محتجزين في غزة من قبل حماس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس الثلاثاء 14\11\2023، أنه يؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

والاثنين، صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان خلال مؤتمر صحافي “لا أستطيع أن أنظر إليكم في شكل مباشر وأقول لكم عدد الذين لا يزالون على قيد الحياة”.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه تم احتجاز نحو 240 شخصا في قطاع غزة خلال الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت حكومة حماس، الثلاثاء، أن حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ردا على الهجوم ارتفعت إلى 11320 قتيلا، وذلك في اليوم التاسع والثلاثين من الحرب.