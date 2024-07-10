غالانت: إسرائيل سترسل إخطارات تجنيد للحريديم في غضون أسابيع

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، إن إخطارات تجنيد ستسلم في الأسابيع القليلة القادمة لبعض المتزمتين دينيا الذين كانوا يُعفون فيما مضى من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وقضت المحكمة العليا في إسرائيل الشهر الماضي بأنه لابد لوزارة الدفاع أن تنهي الإعفاء طويل الأمد للمتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال جالانت، أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، إن الخطة تقضي بإرسال آلاف إخطارات التجنيد على الرغم من أنه لن يتم إلحاق كل من يتلقون هذه الإخطارات بالخدمة في نهاية المطاف.

وتعتمد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية المنقسمة على حزبين متزمتين يعارضان إنهاء إعفاء المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية. ومع ذلك تقول القوات المسلحة إنها بحاجة لمزيد من المجندين للحفاظ على أمن إسرائيل ومواصلة الحرب ضد حركة حماس في غزة