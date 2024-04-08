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غالانت: إسرائيل ستصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على غزة

منذ 41 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن إسرائيل ستصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة توقفت عن العمل في القطاع كمنظمة عسكرية بعد ضرباتهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات الاثنين، أن الضغط المستمر على حماس أتاح للقوات الإسرائيلية المرونة وحرية العمل في قطاع غزة.

كذلك قال إن إسرائيل وصلت إلى نقطة مناسبة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن إعادة المحتجزين لدى حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد 7\4\2024 سحب كل قواته من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس. وقال الجيش إن “قوة كبيرة” ستواصل العمل في بقية القطاع الفلسطيني المحاصر.

ورغم الانسحاب من الجنوب، سيواصل لواء ناحال التابع للجيش السيطرة على “ممر نتساريك” المركزي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

    المصدر :
  • العربية

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