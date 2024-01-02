غالانت: الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في غزة فترة من الزمن إذا اقتضت الحاجة”.

وقال غالانت إن “الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في غزة”.

وأضاف أن “المعركة في خان يونس تختلف عن شمال غزة، وتتطلب مراحل عملياتية”.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 22 ألفا و185 شهيد، بينما بلغ عدد الإصابات حوالي 57 ألفا.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على “تليغرام” أن 207 أشخاص قتلوا، وأصيب 338 آخرون جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في آخر 24 ساعة.

ونقلت صحيفة “هاآرتس” عن الجيش الإسرائيلي القول، إن 31 جنديا أصيبوا في العمليات بالأراضي الفلسطينية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 5 في حالة حرجة.

إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش أعد خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تعرف محليا باسم “الحمائل” إدارة وتوزيع هذه المساعدات الإنسانية في القطاع.