الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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غالانت: العمليات العسكرية في غزة ستستمر كما هي.. والهدف "تدمير حماس"

منذ ساعة واحدة
جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة - رويترز

جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة - رويترز

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، أن “العمليات العسكرية في غزة ستستمر كما هي”، مشيرًا إلى أنّ “قواته تهاجم مراكز حماس في القطاع”، مضيفًا “دمرنا الكثير من البنية التحتية للحركة في غزة”.

كما قال يوآف غالانت إن “الهدف من الحرب تدمير حماس وإعادة الأسرى”، مشيرًا إلى تحديد أماكن قيادات حماس لكن ليسوا من الصف الأول.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لن يتم فرض سيطرة مدنية على قطاع غزة.

فيما قال بالمقابل، إن “التهديد الذي يشكله حزب الله غير مقبول وسنبعده عن الحدود”.

تأتي هذه التصريحات، بعدما التقى غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن، الذي وصل إلى تل أبيب في وقت سابق اليوم، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم تل أبيب.

كما قال أوستن عبر منصة “إكس” إنه بحث خلال اجتماع “إيجابي” اليوم مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تهديدات الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة.

وأضاف أنه بحث أيضًا مع الوزير الإسرائيلي “أهداف ومراحل الحملة العسكرية المستمرة ضد حركة حماس وحماية المدنيين في غزة”.

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