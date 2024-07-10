غالانت: لاغتنام الفرصة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان على أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن التحديات لا تزال قائمة.

وجاءت التصريحات بعد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

وقالت الوزارة في بيان عن اللقاء الذي قالت إنه جرى مساء أمس الثلاثاء 9\10\2024 “ناقش الجانبان أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة”.

هذا وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها إسرائيل.

والتقى نتنياهو مع ماكجورك في القدس، حسبما أوضح مكتب نتنياهو.