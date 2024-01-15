غالانت: لن نوقف القتال في غزة ولن نتراجع

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن بلاده ستقضي على الحركة وعلى كل من ساعد في أحداث 7 أكتوبر، وقال غالانت خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب الاثنين: “لن نوقف القتال في غزة ولن نتراجع عن الضغط العسكري”.

كما أضاف: “لن نكون قادرين على استعادة المخطوفين إلا بالقوة”.

كذلك أردف: “سنعلن قريباً عن مرحلة جديدة من القتال جنوب قطاع غزة”، مشدداً على أن “أهدافنا في غزة طويلة وتحتاج إلى وقت”.

وأكد أنه “بنهاية الحرب في غزة لن يكون هناك أي تهديد من حماس”.

فيما لفت إلى أن “مستقبل غزة بعد الحرب يجب أن يكون منظماً بشكل سياسي”، قائلاً: “لا بد أن يقود الفلسطينيون غزة بعد نهاية الحرب”.