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غالانت يأمر بربط خط كهرباء بمحطة تحلية مياه في غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2024 3:01 مساءً
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت وجه بضخ الكهرباء الإسرائيلية إلى محطة تحلية المياه في قطاع غزة، في حين ذكرت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية أن شركة الكهرباء في غزة بدأت العمل لإعادة تشغيل المحطة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنها حصلت على وثيقة تؤكد أن غالانت وجه بضخ الكهرباء الإسرائيلية إلى محطة تحلية المياه في غزة “من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.

وأشارت القناة إلى أن الأمر لا يتعلق بربط قطاع غزة بالكهرباء الإسرائيلية، بل بمحطة تحلية واحدة توفر المياه في منطقة إخلاء السكان.

    المصدر :
  • رويترز

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