"غالانت": ينبغي للحكومة أن تجيب على السؤال بشأن من يحكم غزة بعد الحرب

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الحكومة اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، إلى اتخاذ قرار بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب، قائلا إنه سيعارض الحكم العسكري الإسرائيلي المفتوح للقطاع الفلسطيني.

وأضاف غالانت خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه، بعد اندلاع الصراع بفترة وجيزة في أكتوبر تشرين الأول، دعم خطة لتكوين إدارة فلسطينية جديدة ليست لها صلة بحماس، لكنها “لم تجد استجابة” داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن، العملية العسكرية في غزة تتطلب عملاً سياسياً في اليوم التالي للحرب، ودعا إلى القضاء على القدرة المدينة ل”حماس”، وإيجاد بدائل لها شريطة ألا تكون عدائية ضد إسرائيل.