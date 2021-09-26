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غالبية المقاعد النيابية للسيدات في آيسلندا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2021 5:18 مساءً
برلمان أيسلندا

برلمان أيسلندا

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أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية تشغل فيها النساء غالبية المقاعد في البرلمان، وذلك بعد حصولهن على 33 مقعدا من أصل 63 مقعدا (52%) خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووفقا لنتائح الانتخابات التي شهدتها آيسلندا السبت فقد ذهب القدر الأكبر من المقاعد النيابية (16) لحزب الاستقلال المحافظ الذي ركزت حملته الانتخابية على ملفي الصحة العامة ومحاربة التغييرات المناخية.

وذكرت وسائل إعلام أنه لا توجد دولة أوروبية أخرى تتجاوز فيها نسبة النساء العاملات في أجهزتها التشريعية 50%، نظرا إلى أن نسبة السيدات في برلمان السويد وهي الدولة “الرائدة” في هذا المجال تشكل 47%.

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